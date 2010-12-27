На Типанова задержали нервного прохожего с крадеными иконами

Мужчина попытался убежать от отряда патрулирования.

В Московском районе Санкт-Петербурга был задержан нервный местный житель, который подозревается в краже инок, картин и подсвечника.

Как сообщает 27 апреля пресс-служба УВО по городу и области, отряд патрулирования заметил на улице Типанова странного мужчину с объёмными тяжелыми пакетами. Заметив правоохранительные органы, прохожий резко сменил территорию своего движения и предпринял укрыться за углом дома.

Когда гражданин понял, что привлек к себе пристальное внимание наряда Росгвардии, то предпринял попытку убежать, но при этом не стал бросать пакеты. Благодаря слаженным действиям наряда вневедомственной охраны, мужчина был задержан и доставлен в 51 отдел полиции для установления личности и выяснения обстоятельств. Пресс-служба УВО по Санкт-Петербургу и Ленобласти

В пакетах у задержанного 57-летнего мужчины оказались три иконы, картина в раме и подсвечник из металла желтого цвета. Прохожий не смог внятно объяснить, откуда у него появились эти вещи и путался в показаниях. По факту инцидента ведется проверка.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что житель Ленобласти не смог утаить от полиции 23 свертка амфетамина и гашиш.

Фото: пресс-служа УВО по Петербургу и Ленобласти