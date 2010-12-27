Житель Ленобласти не смог утаить от полиции 23 свертка амфетамина и гашиш

Возбуждено уголовное дело.

В минувший четверг в Пдпорожском районе Ленинградской области сотрудники правоохранительных органов задержали драгдилера. В ГУ МВД России по городу и области сообщили, что в квартире подозреваемого был обнаружен целый склад разных наркотических веществ.

Управление по контролю за оборотом наркотиков полицейского Главка задержали местного жителя на улице Волкова в Подпорожье. 27-летний мужчина подозревался в сбыть наркотиков. Обыски в квартире подтвердили подозрения следствия, так как при обыске в квартире задержанного нашли 23 свертка с психотропными веществами общей массой 30 граммов, а также гашиш массой более 3 граммов.

По факту случившегося Следственное управление ОМВД России возбудило уголовное дело по статье "Незаконный оборот наркотических средств". Дилера отправили под стражу.

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