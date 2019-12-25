Мужчина пытался похитить 800 кг железнодорожных деталей в Шушарах

Вора остановила полиция, когда детали грузились в машину.

Транспортные полицейские поймали неудачливого вора, пытавшегося похитить детали для ремонта железнодорожного полотна. Как рассказали в пресс-службе УТ МВД по Петербургу и области, злоумышленник промышлял на ж/д станции "Шушары".

Известно, 46-летний житель Ленобласти присмотрел на станции отрезки рельс общим весом около восьми центнеров, погрузил их в личное авто и уже собирался ехать в пункт приема черного металла. Вора остановили в момент погрузки деталей в машину, возбуждено уголовное дело о краже. Мужчине может грозить до двух лет лишения свободы.

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Фото: Piter.TV