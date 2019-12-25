Собутыльники украли у петербуржца украшения, смартфон и консервы

Они угрожали ему предметом, похожим на нож.

Собутыльники обокрали своего приятеля, забрав у него телефон, цепочку и продукты. Об этом стало известно Piter.tv.

Пострадавший пояснил, что 24 февраля в период времени с 17:20 по 17:30 двое малознакомых по имени Александр и Антон, с которыми заявитель употреблял алкоголь, под угрозой ножа, похитили его смартфон. Затем, проследовав его в квартиру на проспекте Ветеранов, под угрозой физической расправы завладели его золотой цепочкой, серебряным браслетом и пятью банками консервов. Материальный ущерб 29 700 рублей.

Один из подозреваемых был оперативно задержан, цепочка и смартфон изъяты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее двое рецидивистов ударили по голове мужчину и украли у него телефон у железнодорожной станции Мельничный ручей.

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