Двое рецидивистов ударили по голове мужчину и украли у него телефон у железнодорожной станции Мельничный ручей

Злоумышленники ударили потерпевшего по голове, похитили сумку и телефон.

В четверг, 17 февраля, в пресс-службе ГУ МВД по городу и области сообщили Piter.tv, что в Ленинградской области транспортные полицейские задержали рецидивистов, совершивших разбойное нападение у железнодорожной станции Мельничный ручей.

Полицейские получили сигнал о разбойном нападении в отношении 51-летнего местного жителя. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали двух местных 42- и 32-летних жителей.

Установлено, что подозреваемые находились вблизи железнодорожной станции, когда приметили мужчину с "явно ценными вещами". Убедившись в отсутствии поблизости посторонних людей, молодые люди напали на потерпевшего, нанеся при этом удар по голове. После этого они похитили сумку с личными вещами, мобильный телефон и скрылись в неизвестном направлении. Сумма ущерба составила около 10 тыс. рублей.

Задержанные ранее привлекались к уголовной ответственности. Возбуждено уголовное дело по статье о разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Фото: Piter.tv