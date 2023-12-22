На Авиационной воришки ударили сотрудницу магазина

Стражи порядка задержали 22-летнюю девушку.

В Московском районе воришки украли товар и ударили продавца, который пытался задержать злоумышленников. Инцидент произошел на Авиационной улице, 15. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Накануне, 21 января, в 21:34 на место случившегося прибыли стражи порядка. Они задержали 22-летнюю девушку, которая приехала в Петербург из Оренбургской области. Второй злоумышленник с места происшествия скрылся.

Женщину доставили в отдел полиции, где в отношении нее был составлен административный протокол. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводится проверка. Товарища девушки разыскивают.

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Фото: Piter.tv