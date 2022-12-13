Хищение алкоголя стоимостью более 11 тысяч рублей из магазина на Комендантском попало на видео

Мужчина положил в корзину несколько бутылок алкоголя, выбежал из супермаркета и уехал на автомобиле.

В Приморском районе Петербурга покупатель вынес из винного супермаркета несколько бутылок алкоголя стоимостью более 11 тысяч рублей. Дерзкое похищение товара попало на камеры видеонаблюдения, кадры имеются в распоряжении Piter.tv.

Около 19:40 в магазин на Комендантском проспекте, 21 вошёл мужчина с усами и бородой (45 лет) на вид. Он положил в корзину несколько бутылок алкоголя, выбежал из супермаркета и уехал на автомобиле.

Продавщица практически сразу выбежала за ним, но ничего не успела сделать. Ущерб превысил 11 тысяч рублей. Мужчину разыскивает полиция.

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Видео: Piter.tv