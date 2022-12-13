Петербургские полицейские задержали рецедивиста-карманника, укравшего iPhone в метро

В полицию 1 ноября 2022 года обратилась 43-летняя женщина, которая сообщила, что в вагоне на станции метрополитена "Невский проспект" у нее из кармана пальто похитили iPhone 11 стоимостью 30 000 рублей.

Петербургские полицейские задержали рецедивиста-карманника, подозреваемого в краже iPhone 11 в метро. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 1 ноября 2022 года обратилась 43-летняя женщина, которая сообщила, что в вагоне на станции метрополитена "Невский проспект" у нее из кармана пальто похитили iPhone 11 стоимостью 30 000 рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

Полицейские 30 января 2023 года по подозрению в краже у дома 41 по Пулковскому шоссе задержали ранее неоднократно судимого за аналогичные преступления 50-летнего мужчину.

Ранее в Петербурге юноша напал с газовым баллончиком на курьера в попытке украсть iPhone.

Видео: МВД