В Петербурге юноша напал с газовым баллончиком на курьера в попытке украсть iPhone

Оба участника конфликта находятся в больнице.

Несовершеннолетний петербуржец подозревается в попытке кражи iPhone у курьера. Как стало известно Piter.tv, 17-летнего юношу задержали на улице Цимбалина.

По предварительным данным, он распылил газовый баллончик в лицо 23-летнему курьеру и попытался украсть у него iPhone.

У пострадавшего курьера диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Нападавший также находится в детской больнице в состоянии средней степени тяжести.

Проводится проверка.

Фото: pxhere.com