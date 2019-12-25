Продавца магазина в Спасском переулке госпитализировали после встречи с группой агрессивных покупателей

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Группа мужчин избила сотрудников магазина в Спасском переулке и скрылась с алкогольной продукцией. Подозреваемых задержали, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел около 20 часов 17 июля в специализированном магазине. После потасовки одному из продавцом понадобилась медицинская помощь, его госпитализировали в удовлетворительном состоянии.

Группу задержали по "горячим следам" на Гороховой улице. Подозреваемым от 21 до 42 лет. В отношении них составили протоколы за мелкое хулиганство. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что на перекрёстке Ивана Фомина и проспекта Просвещения иномарка залетела под маршрутку.

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Фото: Piter.tv