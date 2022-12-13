В Ленобласти из трех козловых кранов украли 300 метров кабеля

Кабель срезали с помощью специальных ножниц.

В Ленобласти нашли подозреваемых в краже 300 метров медного кабеля стоимостью 22 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте.

На участке производственной базы рядом с железнодорожной станцией Горы Кировского района Ленобласти из трех козловых кранов, предназначенных для перемещения крупногабаритных деталей, украли медный кабель. Подозреваемыми оказались местные жители 31,40 и 42 лет. Они ночью с помощью специальных ножниц срезали кабель с трех кранов мостового типа, погрузили его в автомобиль и сдали в пункт приёма цветного металла. Деньги они потратили на личные нужды.

В отношении местных жителей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее в Янино из дома украли часы стоимостью 620 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте