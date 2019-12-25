Из сейфа в квартире петербурженки украли 2 млн рублей и 10 тыс. евро

Неизвестный преступник проник внутрь помещения путём повреждения входной двери.

Вечером четверга, 6 июля, в экстренные службы поступило сообщение от 34-летней петербурженки, проживающей в Ломоносовском районе Ленобласти о том, что в период с 14:00 8 июня по 19:00 6 июля в её квартире произошла кража. Об этом стало известно Piter.TV.

Как удалось установить, неизвестный преступник путём повреждения входной двери проник в однокомнатную квартиру на 5 этаже дома по Береговой улице и совершил хищение находящегося в гардеробной сейфа, в котором хранились 2 млн рублей и 10 тыс. евро.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что ранее судимого мужчину задержали за кражу из дома в Щербинке.

Фото: Piter.TV