Петербурженка забыла сумку с деньгами в поезде "Сочи – Санкт-Петербург"

Полицейские выяснили, что потерпевшая, оставив по своей невнимательности свою сумку, вышла из вагона и направилась к выходу из вокзала. Подозреваемая, убираясь в купе, обнаружила чужую сумку под сиденьем и забрала её себе. В сумке было 127 тыся рублей.

Петербургские полицейские раскрыли кражу денежных средств, в том числе иностранной валюты, в поезде сообщением "Сочи – Санкт-Петербург". Об этом сообщила пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте.

С заявлением обратилась 26-летняя петербурженка. Она сообщила, что в поезде у неё пропала сумка с денежными средствами разной валюты в сумме 127 тысяч рублей. Подозреваемой в краже оказалась 27-летняя уроженка ближнего зарубежья, работающая в клининговой компании на территории железнодорожной организаций.

Полицейские выяснили, что потерпевшая, оставив по своей невнимательности свою сумку, вышла из вагона и направилась к выходу из вокзала. Подозреваемая, убираясь в купе, обнаружила чужую сумку под сиденьем и забрала её себе. Полицейские обнаружили сумку с деньгами у женщины дома. Она полностью признала свою вину и вернула деньги в полном объеме.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Ранее на Балтийском вокзале оперативно задержали подозреваемую в краже рюкзака.

Фото: пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте