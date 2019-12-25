На Балтийском вокзале оперативно задержали подозреваемую в краже рюкзака

Сумма причиненного ущерба составила 17 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.

Транспортные полицейские оперативно задержали подозреваемую в краже на Балтийском вокзале. Об этом сообщила пресс-служба СПб-Балтийского ЛО МВД России на транспорте.

К полицейским обратился 56-летний мужчина, который по невнимательности оставил свой рюкзак на лавке в зале ожидания вокзала. Когда он вернулся, рюкзака уже не было. В нём лежали документы, банковская карта, несколько беспроводных наушников и другие личные вещи пассажира. Общий ущерб составил 17 тысяч рублей.

Транспортные полицейские оперативно установили личность подозреваемой. Ею оказалась ранее неоднократно судимая 63-летняя женщина. Заметив чужой рюкзак, она присвоила его себе и покинула территорию пассажирского комплекса. Не обнаружив в сумке ничего ценного для себя, она передала похищенное своему знакомому в счет погашения долга в размере 700 рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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Фото: Piter.tv