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В Ленобласти из частного дома украли ювелирные изделия стоимостью 3,7 млн рублей
Сегодня, 9:29
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти из частного дома украли ювелирные изделия стоимостью 3,7 млн рублей

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По факту кражи возбуждено уголовное дело.

В Тосненском районе Ленинградской области из частного дома украли ювелирные украшения стоимостью 3,7 млн рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратился 57-летний хозяин дома. В период с 21 по 30 ноября, когда  мужчина находился в Лодейнопольском районе, неизвестный через забор проник на территорию двора. Отжав стеклопакет окна первого этажа, он прошел на второй этаж в помещение гардеробной, где, повредив кодовый замок сейфа, совершил оттуда хищение ювелирных изделий.

Материальный ущерб составил 3 793 000 рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Также в поселке Мга рабочие подозреваются в краже металлоконструкций весом около 250 кг.

Фото: pxhere.com

Теги: кража, ювелирные изделия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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