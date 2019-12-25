В Ленобласти из частного дома украли ювелирные изделия стоимостью 3,7 млн рублей

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

В Тосненском районе Ленинградской области из частного дома украли ювелирные украшения стоимостью 3,7 млн рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратился 57-летний хозяин дома. В период с 21 по 30 ноября, когда мужчина находился в Лодейнопольском районе, неизвестный через забор проник на территорию двора. Отжав стеклопакет окна первого этажа, он прошел на второй этаж в помещение гардеробной, где, повредив кодовый замок сейфа, совершил оттуда хищение ювелирных изделий.

Материальный ущерб составил 3 793 000 рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Также в поселке Мга рабочие подозреваются в краже металлоконструкций весом около 250 кг.

Фото: pxhere.com