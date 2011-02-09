В поселке Мга рабочие подозреваются в краже металлоконструкций весом около 250 кг

После этого они сдали листовой металл в ближайший пункт металлолома, а часть денег потратили на личные нужды.

В поселке Мга Ленобласти транспортные полицейские задержали рабочих из Пермского края по подозрению в краже металлоконструкций. Всего злоумышленники похитили 4 металлических листа общим весом около 250 кг. Об этом сообщила пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте.

Подозреваемыми в краже оказались четверо рабочих из Пермского края, в возрасте от 37 до 47 лет. Установлено, что мужчины, устроившись на работу на открытый склад и распределив между собой роли, в течение трёх дней тайно вывозили листовой металл на служебной машине. После этого они сдали его в ближайший пункт металлолома, а часть денег потратили на личные нужды.

Трое подозреваемых уже привлекались к уголовной и административной ответственности (за грабеж, кражу, распитие алкогольной продукции в неположенном месте и превышение скорости при управлении автомобилем).

По факту кражи возбуждено уголовное дело. В отношении фигурантов уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Фото: пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте