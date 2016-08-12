Росприроднадзор арестовал пять ящериц. Их незаконно продавали в зоомагазине Петербурга

Владелица сообщила, что ящерицы не были выставлены на продажу.

В зоомагазине Приморского района обнаружили ящериц, занесенных в Красную книгу. В отношении владелицы возбудили дело об административном правонарушении, сообщила пресс-служба Управления Росприроднадзора по Северо-Западу.

В аквариуме находились ушастые круглоголовки — ящерицы семейства Агамовых. Из-за зарастания песчаных массивов и отлова их популяция сокращается. Всего в магазине было пять особей.

Владельца утверждала, что ящерицы не выставлены на продажу, а находятся на передержке, и истинный владелец должен был забрать их. Документов на существ не было.

На время расследования на ящериц наложен арест. После рассмотрения материалов их могут вернуть в природу.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что черепаху, которая продавалась на сайте, вернут из Петербурга в естественную среду.

Видео: Росприроднадзор по СЗФО