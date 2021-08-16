Черепаху, которая продавалась на сайте, вернут из Петербурга в естественную среду

Владельцы не справились с содержанием черепахи и решили ее перепродать. Сделку предотвратили сотрудники Росприроднадзора.

Специалисты Росприроднадзора по Северо-Западу и Зоологического института РАН пресекли незаконную продажу черепахи, занесенную в Красную книгу РФ. Им удалось перехватить пресмыкающееся в момент передачи.

Продавец рассказал, что средиземноморская черепаха была куплена как балканский вид на сайте бесплатных объявлений 2 недели назад. Однако содержать животное оказалось сложно, и его решили перепродать. Товар заметила эксперт-зоолог Анна Гнетнева.

Черепаху изъяли в доме на улице Партизана Германа. Самке около 20-25 лет. Судя по разговору на видео, черепаху не кормили несколько дней. На теле обнаружили два клеща и грибковые заболевания на панцире. Они характерны для обитателей живой природы. Похоже, что черепаха была поймана всего несколько недель назад в Краснодарском крае или Дагестане. Ее вернут в естественную среду обитания.

В целом животное находится в удовлетворительном состоянии.

Ранее в Смольном рассказали, что делать, если вы встретили окольцованную птицу.

Видео: Telegram / Росприроднадзор по СЗФО