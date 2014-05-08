  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Трое мужчин устроили стрельбу по банкам в Красном Селе и попали в участок
Сегодня, 10:56
60
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Трое мужчин устроили стрельбу по банкам в Красном Селе и попали в участок

0 0

Стражи порядка нашли их "по горячим следам" и задержали.

В пятницу, 5 ноября, жители Красного Села открыли стрельбу из пистолета у ручья, впадающего в Безымянное озеро. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах. 

Инцидент произошел вечером на перекрестке улицы Равенства и проспекта Красных Командиров. Силовики задержали 25-летнего, 29-летнего и 50-летнего мужчин. Их подозревают в причастности к случившемуся. 

У нарушителей порядка изъяли огнестрельное оружие. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на улице Седова мужчина свалился с крыши, когда пытался помочь другу попасть в квартиру.

Фото: Piter.tv

Теги: красное село, проспект красных командиров, улицаа равенства
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии