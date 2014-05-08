Трое мужчин устроили стрельбу по банкам в Красном Селе и попали в участок

Стражи порядка нашли их "по горячим следам" и задержали.

В пятницу, 5 ноября, жители Красного Села открыли стрельбу из пистолета у ручья, впадающего в Безымянное озеро. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел вечером на перекрестке улицы Равенства и проспекта Красных Командиров. Силовики задержали 25-летнего, 29-летнего и 50-летнего мужчин. Их подозревают в причастности к случившемуся.

У нарушителей порядка изъяли огнестрельное оружие. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на улице Седова мужчина свалился с крыши, когда пытался помочь другу попасть в квартиру.

Фото: Piter.tv