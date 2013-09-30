Нина Сивицкая рассказала предпринимателям Выборгского района об антиковидных ограничениях

Председатель комитета поддержки предпринимательства и потребительского рынка администрации Выборгского района Нина Сивицкая отметила, что предприниматели могут обратиться с вопросами об ограничениях в комитет.

На территории Ленобласти с 30 октября введены дополнительные антиковидные ограничения, связанные с предупреждением распространения коронавирусной инфекции. Комитет поддержки предпринимательства и потребительского рынка администрации Выборгского района оказывает информационную поддержку предпринимателям.

Гостиницы смогут принимать постояльцев только с "антиковидными" документами – QR-кодами о вакцинации или о факте заболевания, или с отрицательным ПЦР-тестом.

В музеи, театры и внемузейные пространства вход возможен при предъявлении QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании, медотвода от прививки или отрицательного ПЦР-теста (кроме групп несовершеннолетних).

Для предприятий общественного питания, у кого оформлен "ковид-паспорт" действуют ранее установленные требования – расстояние между столами, ограничение по времени обслуживания и обработка посуды. Кафе и рестораны, где не оформлен паспорт коллективного иммунитета к COVID-19, смогут принимать посетителей только при наличии у них и у работников заведения QR-кода о вакцинации, перенесенном заболевании или с трехдневным отрицательным ПЦР-тестом.

Аналогичные требования с 30 октября введены для парикмахерских, салонов красоты и косметических салонов: без "ковид-паспорта" они обязаны обеспечить наличие "антиковидных" документов у сотрудников и требовать их у посетителей.

Организации, предоставляющие услуги дополнительного образования, фитнес-центры, стоматологии, бани, бассейны смогут работать при условии наличия у работников и посетителей "антиковидных" документов.

Приостановлена деятельность ночных клубов и дискотек до 7 ноября, а также концертных организаций. С 8 ноября их деятельность может быть продолжена при наличии у посетителей "антиковидных" документов.

Председатель комитета поддержки предпринимательства и потребительского рынка администрации Выборгского района Нина Сивицкая отметила, что предприниматели могут обратиться с вопросами об ограничениях в комитет.

Напомним, Выборгский район переведен в "красную зону".

Видео: пресс-служба администрации МО "Выборгский район"