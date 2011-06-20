В коронавирусное постановление Ленобласти внесли изменения

В числе прочих изменений, МФЦ с 30 октября по 7 ноября в работают обычном режиме, но по ограниченному перечню госуслуг

В среду, 27 октября, в Ленобласти внесены изменения в "антиковидное" постановление.

Так, Выборгский район перевели в "красную зону". С субботы, 30 октября, по 7 ноября торговые центры площадью 36 тысяч квадратных метров и более закроют. В них разрешено работать только аптекам, продовольственным магазинам, а фуд-кортам – только навынос.

Дискотеки, ночные клубы и концерты с 30 октября по 7 ноября запрещены, с 8 ноября – по QR-кодам. Также с 30 октября отели будут принимать постоятельцев только по QR-кодам, ПЦР-тестам или экспресс-тестам при заселении. Цирки, кинотеатры, фитнес-клубы, стоматологии, бассейны и бани будут также принимать посетителей по QR-кодам или ПЦР. Те же ограничения коснутся кафе и ресторанов. Это требование не будет распространяется на общепит, который оформил "ковид-паспорт".

В парикмахерские, где нет "ковид-паспорта", также с 30 октября вход по QR-кодам и ПЦР и обязательно их наличие у работников. В музеи и театры посетители и организованные группы (кроме детских) смогут пройти при предъявлении QR-кода, медотвода от прививки или отрицательного ПЦР-теста. МФЦ будут работать по ограниченному перечню госуслуг с 30 октября по 7 ноября в обычном режиме.

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Фото: Piter.tv