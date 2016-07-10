В Сосновом Бору число заболевших COVID-19 детей выросло на 30%

При этом все заболевшие лечатся дома.

По данным на 26 октября, в Сосновом Бору от коронавируса лечатся 364 жителя, 49 из которых – дети. Специалисты отметили, что количество юных пациентов увеличивается.

За прошедшую неделю количество заболевших коронавирусом детей в Сосновом Бору увеличилось на 30%. При этом все заболевшие лечатся дома.

Также специалисты отмечают, что эта волна СOVID-19 отличается длительным течением. Тест остается положительным гораздо дольше, а период лечения и нетрудоспособности стал протяженнее.

Ранее Минздрав утвердил форму сертификата о вакцинации от COVID-19

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