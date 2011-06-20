Оперативный штаб обсудил усиление контроля за соблюдением антиковидных мер в Выборгском районе

В ходе заседания главврач Выборгской межрайонной больницы Олег Карасёв сообщил, что на сегодняшний день местных жителей наблюдается тенденция к увеличению заболеваемости коронавирусом с осложненными случаями течения болезни.

В Выборге состоялось очередное заседание оперативного штаба по борьбе с COVID-19. Его провел глава районной администрации Валерий Савинов. Участники совещания обсудили эпидемиологическую ситуацию в Выборгском районе, иммунизацию населения против коронавируса, а также изменения в законодательстве, связанные с антиковидными ограничениями, и контроль за их соблюдением.

Во время встречи Валерий Савинов акцентировал внимание на необходимости усиления контроля за соблюдением антиковидных мер во время "нерабочих" дней (с 30 октября по 7 ноября).

Мы понимаем, что продолжительные выходные и хорошие погодные условия привлекут в наш город и район немало туристов. <…> Нам нужно донести до предпринимателей, руководства организаций, работающих в сфере услуг, те режимные моменты, которые обязательны для соблюдения. Валерий Савинов, глава районной администрации

Также, с 15 ноября для посещения объектов, предназначенных для развлечений и досуга (театров, музеев, фитнес-центров и т.д), необходимо предъявлять QR-код о полной вакцинации или перенесенном заболевании, также можно предоставить отрицательный ПЦР-тест, действующий в течение 72 часов.

Представитель юридического комитета Олег Бойков сообщил, что неработающим гражданам в возрасте 65 лет и старше рекомендовано соблюдать режим самоизоляции. Организациям и ИП необходимо обеспечить перевод на дистанционный режим работы сотрудников в возрасте 65 лет и старше, а также граждан, имеющих хронические заболевания.

В ходе заседания главврач Выборгской межрайонной больницы Олег Карасёв сообщил, что на сегодняшний день местных жителей наблюдается тенденция к увеличению заболеваемости коронавирусом с осложненными случаями течения болезни. Из этого числа около 80-90% – впервые выявленные пациенты.

Ежедневно прививаются более 300 человек. Однако, для формирования полной иммунизации населения необходимо продолжить вакцинацию. Олег Карасёв, главврач Выборгской межрайонной больницы

Прививочная кампания от COVID-19 проходит во всех городских и сельских поселениях Выборгского района. Граждане могут вакцинироваться в медучреждениях по месту жительства или в мобильных амбулаториях, также в Выборге работает пункт вакцинации в ТЦ "Ребус".

В период объявленных "нерабочих" дней учреждения здравоохранения работают по следующему графику: 1–3 ноября – прежний режим работы, 4 ноября – выходной, 5-6 ноября – расписание субботы.

В завершение встречи глава администрации Выборгского района Валерий Савинов подчеркнул, что в указанный период будет усилен контроль за соблюдением новых антиковидных мер, и в том числе – масочного режима и социальной дистанции.

Видео: МГ "Наш город"