В Петербурге положительные ПЦР-тесты получили еще 3,9 тыс. жителей

Вылечиться смогли более 3,5 тыс. горожан.

За минувшие сутки в Петербурге коронавирус обнаружили у 3,9 тыс. жителей. Об этом сообщили в оперативном штабе сегодня, 18 сентября.

Вылечиться смогли более 3,5 тыс. горожан. Еще 123 пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме, доставили в ковидные стационары. Известно, что 20 человек ушли из жизни.

В России болезнь выявили у 56,7 тыс. человек. Победить недуг смогли 42,1 тыс. зараженных. Умерли 101 пациентов.

Ранее на Piter.tv: в Петербург привезли 100 тыс. комплектов доз вакцины "Спутник V".

Фото: Piter.tv