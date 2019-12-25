В Петербург привезли 100 тыс. комплектов доз вакцины

В ближайшие дни их распределят по медицинским учреждениям.

Сегодня, 17 сентября, в Петербург привезли новую партию вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщили в пресс-службе городского Комитета по здравоохранению.

На склад ОАО "Фармбаза" доставили 100 тыс. комплектов доз лекарства. В ближайшие дни их распределят по медицинским учреждениям Северной столицы.

Напомним, что за последние сутки в Петербурге COVID-19 выявили у 4,1 тыс. жителей, сообщили в оперативном штабе сегодня, 17 сентября.

Победить инфекцию смогли 3 тыс. горожан. Еще 243 человека, у которых болезнь протекала в тяжелой форме, попали в больницу. Ушли из жизни 24 пациента.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге развернули еще 62 койки для детей с коронавирусом.

Фото: Piter.tv