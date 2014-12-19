Коронавирус нашли еще у 4,1 тыс. жителей Петербурга

Еще 243 человека, у которых болезнь протекала в тяжелой форме, попали в больницу.

Стало известно, что за последние сутки в Петербурге COVID-19 выявили у 4,1 тыс. жителей. Об этом сообщили в оперативном штабе сегодня, 17 сентября.

Победить инфекцию смогли 3 тыс. горожан. Еще 243 человека, у которых болезнь протекала в тяжелой форме, попали в больницу. Ушли из жизни 24 пациента.

В России за минувшие 24 часа коронавирус нашли у 58,3 тыс. жителей. Вылечиться смогли 49,9 тыс. человек. В ковидные стационары доставили свыше 4,2 тыс. зараженных. Подтверждено 107 летальных исходов.

Напомним, что в Петербурге развернули еще 62 койки для детей с коронавирусом.

Ранее на Piter.tv: за ужесточение коронавирусных ограничений выступает каждый шестой петербуржец.

Фото: Piter.tv