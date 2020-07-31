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Еще 235 случаев заболевания COVID-19 выявили за сутки в Ленобласти
Сегодня, 11:56
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Еще 235 случаев заболевания COVID-19 выявили за сутки в Ленобласти

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Всего с начала пандемии в Ленобласти выявлено 47 226 случаев заражения коронавирусом.

За последние сутки на территории Ленинградской области зафиксировали 235 новых случаев заболевания коронавирусом. Такую информацию предоставил 8 августа Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). 

По выздоровлению выписаны 80 человек, за сутки погибло 16 человек. Всего с начала пандемии в Ленобласти выявлено 57 983 случая заболеваемости коронавирусом COVID-19, 47 852 человека выздоровело, 2 218 – умерли. 

В России за минувшие сутки выявили более 22 тысяч новых случаев заражения коронавирусом – подтверждены 22 866 новых случаев коронавируса в 85 субъектах страны.

Фото: Piter.tv

Теги: коронавирус, ленобласть
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости Ленинградской области, Происшествия, Лента новостей,

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