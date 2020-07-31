Еще 235 случаев заболевания COVID-19 выявили за сутки в Ленобласти

Всего с начала пандемии в Ленобласти выявлено 47 226 случаев заражения коронавирусом.

За последние сутки на территории Ленинградской области зафиксировали 235 новых случаев заболевания коронавирусом. Такую информацию предоставил 8 августа Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

По выздоровлению выписаны 80 человек, за сутки погибло 16 человек. Всего с начала пандемии в Ленобласти выявлено 57 983 случая заболеваемости коронавирусом COVID-19, 47 852 человека выздоровело, 2 218 – умерли.

В России за минувшие сутки выявили более 22 тысяч новых случаев заражения коронавирусом – подтверждены 22 866 новых случаев коронавируса в 85 субъектах страны.

Фото: Piter.tv