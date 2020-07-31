Количество суточно выявленных случаев COVID-19 в Петербурге держится у отметки в 2 тысячи

За последние сутки в стране подтверждена смерть 787 пациентов.

За последние сутки в России подтвердили 22 866 новых случаев коронавируса в 85 субъектах страны. Об этом сообщили 8 августа в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) в стране и Telegram-канале "Стопкоронавирус.РФ".

В Петербурге выявили 1907 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 235. "Лидирует" в списке регионов по заболеваемости за сутки Москва – еще 2761 человек. Примечательно, что несколько дней подряд заболеваемость в Северной столице держится неподалеку от отметки в 2 тыс. человек: 1904 – 7 августа, 1909 – 6 августа.

За последние сутки в стране подтверждена смерть 787 пациентов, в том числе 45 человек – в Петербурге и 16 в Ленобласти. За последние сутки выписано 15 669 пациентов, в том числе 975 человек в городе на Неве и 80 – в 47 регионе.

Всего в стране зарегистрировано 6 447 750 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ, выздоровели 5 755 507 человека, а скончались более 164 тысяч человек.

Фото: Piter.tv