В Петербурге за неделю на 76% выросло число обращений к врачам из-за коронавируса

18 апреля за медицинской помощью обратились 167 петербуржцев, а 25 апреля - 294 человека.

В Петербурге за неделю на 76% выросло число обращений к врача из-за коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Таким образом, 18 апреля за медицинской помощью обратились 167 петербуржцев, а 25 апреля - 294 человека. Однако и выросло число выздоровевших - больше чем на 50%.

Власти города по-прежнему рекомендуют петербуржцам вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Чтобы обезопасить и себя, и окружающих от негативных последствий вируса.

Ранее мы писали, что более 500 тыс. петербуржцев вакцинировались от коронавируса.

Фото: Piter.tv