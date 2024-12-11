Блок-модульную газовую котельную достроили в Парголово

Работу источника обеспечивают пять котлов.

На Михайловской дороге в Парголово достроили блок-модульную газовую котельную. Об этом рассказали в комитете по энергетике Петербурга 6 февраля.

Специалисты ГУП "ТЭК СПб" в 2022 году возвели первый блок-модуль с тепловой нагрузкой 10 МВт и подключили его к источнику новых потребителей. По мере сдачи жилых корпусов предприятие наращивает нагрузку. Вместе со вторым модулем общая мощность котельной выросла до 46 МВт.

В настоящее время обеспечена техническая возможность подключения к энергоисточнику ЖК Parkolovo, ввод которого запланирован на 2028 год. Проложено более 1 тыс. метров трассы тепловых сетей, еще 1,5 тыс. метров построят до конца 2025 года.

Работу источника обеспечивают пять котлов. Тепло и горячую воду от котельной получают девять зданий, скоро подключат еще семь.

Ранее на Piter.TV: роботы-вездеходы за 5 лет предотвратили около 2 тыс. дефектов на сетях водоотведения в Петербурге.

Фото: пресс-служба ГУП "ТЭК СПб"