Кот застрял в пробке у "Новой Ижоры"

Для жителей комплекса не организовали "альтернативного проезда".

В субботу, 4 июля, из-за ремонта дороги в Колпино, оказался заблокирован единственный въезд в Новую Ижору. Заложниками многочасовой пробки оказались не только люди, но и бенгальский кот Лео, который оказался крайне недоволен "произволом дорожных рабочих". Хозяин кота поделился с Piter.tv видеозаписями с места событий.

Жилой комплекс "Новая Ижора" представляет собой коттеджный поселок, который относится к Пушкинскому району города, но по факту примыкает к территории Колпино. С этой же стороны и расположен единственный въезд, у которого образовалась пробка.

Ремонт Заводского проспекта начался еще 15 июня. В администрации Санкт-Петербурга отмечали, что движение на некоторых участках дороги от Пролетарской улицы до улицы Веры Слуцкой будет ограничено до 12 июля, а с 13 июля по 26 июля движение может прекратиться полностью. В пресс-службе комитета по транспорту также писали, что из-за дорожных работ в Колпино изменят маршруты 12 автобусов.

Из видео стало ясно, что никакого "альтернативного проезда" на время дорожных работ жителям "Новой Ижоры" не предложили. Это значит, что при возникновении очередного "дорожного коллапса" в этом месте может возникнуть гораздо более серьезная проблема.

Ранее мы писали, что в Петербурге отремонтировали еще три улицы в Выборгском и Приморском районах.

Видео/фото: Piter.tv/Яндекс.карты