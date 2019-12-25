В Петербурге отремонтировали еще три улицы в Выборгском и Приморском районах

Обновили улицы Стародеревенскую, Ивана Фомина и часть проспекта Луначарского.

В Петербурге завершился ремонт трех улиц в Выборгском и Приморском районах. Как сообщили в пресс-службе КРТИ 3 июля, работы на объектах вело АО "ВАД".

Более километра дороги обновили на улице Ивана Фомина, общая площадь ремонтируемого участка с тротуарами и проезжей частью составила почти 13 тысяч квадратных метров. Также работы прошли на участке проспекта Луначарского от Выборгского шоссе до проспекта Культуры, где отремонтировали почти три километра дорог или 55,7 тысяч квадратных метров. На территории осталось только закончить нанесение дорожной разметки. Третьей обновленной улицей стала Стародеревенская, там отремонтировали 1,24 километра проезжей части и тротуаров общей площадью свыше 55 тысяч "квадратов".

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Фото: Piter.TV