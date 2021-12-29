Хранитель Музея Анны Ахматовой кот Ося ушел из жизни

Рыжему коту было 16 лет.

Талисман Музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме, рыжий кот Ося ушел, из жизни. Об этом 2 февраля сообщила пресс-служба музея.

Он был хранителем музея более 10 лет, а в декабре ушел на "пенсию". Коту было 16 лет. На протяжении долгого времени у Оси были проблемы с сердцем. Не так давно он пережил второй приступ.

Осенью прошлого года животное искали всем Петербургом. Его увидела прохожая, подумала, что кот бездомны, и решила забрать себе. В музее забили тревогу, так как пушистому требовался регулярный прием лекарств. Без них он мог бы не выжить. Сила соцсетей помогла, и Осю вернули домой.

Так как кот уже был старенький, в декабря он отправился на пенсию. Его последователями стали коты Иннокентий и Персик.

Фото: Вконтакте / Музей Анны Ахматовой