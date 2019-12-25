  1. Главная
Кости человека нашли в подвале на Седова
Сегодня, 9:50
Находку направили в морг.

В доме № 34 на улице Седова в Петербурге в ходе ремонта были найдены человеческие останки. Об этом сообщает "Бриф24".

Информация поступила от сотрудника жилищной эксплуатационной организации 12 августа.

Находку направили в морг для дальнейшего исследования специалистами.

Ранее мы сообщили о том, что в Сестрорецке в лесу нашли обглоданный человеческий труп. Днем 31 июля по сообщению жителя Сестрорецка следователи приехали в лесной массив в районе ЖК "Рай в шалаше". Там был обнаружен частично скелетированный, частично объеденный животными гнилой труп. Это были останки неустановленного мужчины.

Фото: Piter.TV

