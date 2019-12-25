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Эксперты: инфекционный перитонит опаснее для кошек, чем  COVID-19
Сегодня, 9:15
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Эксперты: инфекционный перитонит опаснее для кошек, чем  COVID-19

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Ветеринары ждут вакцину для борьбы с инфекционным перитонитом.

Ветеринарный врач эрмитажных котов Анна Кондратьева сообщила об опасности для котов: инфекционный перитонит, который относят к коронавирусным инфекциям, оказался более опасным для животных, чем COVID-19.  

По словам Кондратьевой, вакцина для кошачьих уже разработана и сейчас тестируется на пушных животных. 

У кошек есть своя коронавирусная инфекция, которая известна за много лет до "человеческой" инфекции COVID-19 и является смертельной...

сообщил врач

Кондратьева выразила надежду, что исследования пойдут дальше, и будет разработана вакцина против FIP. Как отметил специалист, пандемия коронавируса негативно сказалась на домашних животных по двум причинам: они могли заразиться от хозяев, а некоторых животных бросили из-за опасения заразиться от них. На данный момент доказано, что кот может заразиться от хозяина, а не наоборот.

Уточним, что российская вакцина "Карнивак-Ков" является первым в мире зарегистрированным препаратом против коронавируса у животных. 

Ранее мы писали, что губернатор Петербурга заявил об увеличении числа больных COVID-19 в городе.

Фото: Pixabay

Теги: коронавирус, кошки
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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