Эксперты: инфекционный перитонит опаснее для кошек, чем  COVID-19

Ветеринары ждут вакцину для борьбы с инфекционным перитонитом.

Ветеринарный врач эрмитажных котов Анна Кондратьева сообщила об опасности для котов: инфекционный перитонит, который относят к коронавирусным инфекциям, оказался более опасным для животных, чем COVID-19.

По словам Кондратьевой, вакцина для кошачьих уже разработана и сейчас тестируется на пушных животных.

У кошек есть своя коронавирусная инфекция, которая известна за много лет до "человеческой" инфекции COVID-19 и является смертельной... сообщил врач

Кондратьева выразила надежду, что исследования пойдут дальше, и будет разработана вакцина против FIP. Как отметил специалист, пандемия коронавируса негативно сказалась на домашних животных по двум причинам: они могли заразиться от хозяев, а некоторых животных бросили из-за опасения заразиться от них. На данный момент доказано, что кот может заразиться от хозяина, а не наоборот.

Уточним, что российская вакцина "Карнивак-Ков" является первым в мире зарегистрированным препаратом против коронавируса у животных.

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