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Студентка ПГУПС дала преподавателю взятку в 14 тысяч рублей за сдачу экзаменов
Сегодня, 17:41
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Студентка ПГУПС дала преподавателю взятку в 14 тысяч рублей за сдачу экзаменов

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Девушке может грозить лишение свободы.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело о коррупции в петербургском университете путей сообщения Императора Александра I в отношении студенты. Об этом 4 марта сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в январе 2018-го года девушка передала через посредника преподавателю 14 тыс. рублей за сдачу экзамена и защиту курсового проекта. На экзамене и защите она присутствовала лишь формально. 

Материалы дела направлены для рассмотрения в Кировский районный суд. В отношении преподавателя университета также возбудили уголовное дело. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что студент "Макаровки" дал преподавателю 7 тыс. рублей за сдачу зачетов. 

Фото: Piter.TV
 

Теги: взятка, коррупция, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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