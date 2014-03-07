Студентка ПГУПС дала преподавателю взятку в 14 тысяч рублей за сдачу экзаменов

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело о коррупции в петербургском университете путей сообщения Императора Александра I в отношении студенты. Об этом 4 марта сообщила пресс-служба ведомства.
По версии следствия, в январе 2018-го года девушка передала через посредника преподавателю 14 тыс. рублей за сдачу экзамена и защиту курсового проекта. На экзамене и защите она присутствовала лишь формально.
Материалы дела направлены для рассмотрения в Кировский районный суд. В отношении преподавателя университета также возбудили уголовное дело.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что студент "Макаровки" дал преподавателю 7 тыс. рублей за сдачу зачетов.
Фото: Piter.TV
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