Студент "Макаровки" дал преподавателю 7 тыс. рублей за сдачу зачетов

В отношении преподавателя уже возбудили уголовное дело.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело в связи с коррупционным преступлением. Студент ФГБОУ ВО "Государственный университет морского и речного флота имени С.О. Макарова" дал взятку преподавателю за сдачу зачетов, сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По версии следствия, четверокурсник дал преподавателю университета 7 тыс. рублей за сдачу двух зачетов. Фактически зачеты молодой человек не сдавал. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 1 года.

Уголовное дело направили для рассмотрения мировому судье 68-го судебного участка Кировского района Петербурга.

Органы предварительного расследования возбудили уголовное дело в отношении преподавателя по статье "Получение должностным лицом взятки за незаконные действия".

Фото: Piter.TV