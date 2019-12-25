Студент "Макаровки" дал преподавателю 7 тыс. рублей за сдачу зачетов

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело в связи с коррупционным преступлением. Студент ФГБОУ ВО "Государственный университет морского и речного флота имени С.О. Макарова" дал взятку преподавателю за сдачу зачетов, сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.
По версии следствия, четверокурсник дал преподавателю университета 7 тыс. рублей за сдачу двух зачетов. Фактически зачеты молодой человек не сдавал. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 1 года.
Уголовное дело направили для рассмотрения мировому судье 68-го судебного участка Кировского района Петербурга.
Органы предварительного расследования возбудили уголовное дело в отношении преподавателя по статье "Получение должностным лицом взятки за незаконные действия".
Фото: Piter.TV
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