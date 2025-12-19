Полиция Петербурга выявила коррупцию в сфере подключения объектов к электроснабжению

В декабре прошлого года 42-летний мужчина получил от представителя коммерческой организации около 350 тыс. рублей.

Экономическая полиция выявила коррупционное преступление в сфере подключения объектов к электроснабжению. Возбуждено уголовное дело по п. "а", "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В декабре прошлого года 42-летний мужчина получил от представителя коммерческой организации около 350 тыс. рублей. Эти деньги были переданы должностному лицу энергосетевой компании за ускорение процедуры подключения коммерческого помещения к сетям электроснабжения. Кроме того, действуя по доверенности от имени другой коммерческой структуры, фигурант через посредника получил около 190 тыс. рублей для последующей передачи сотруднику той же компании за содействие в ускоренном подключении рекламных конструкций.

Двое доставлены в следственные органы, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Проведены обыски по местам проживания задержанных, а также в служебных помещениях профильных подразделений энергосетевой организации и в офисе коммерческой структуры.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти