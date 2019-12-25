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13 человек умерло от COVID-19 в Ленобласти за прошлые сутки
Сегодня, 12:46
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vestnick

13 человек умерло от COVID-19 в Ленобласти за прошлые сутки

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Коронавирусная статистика продолжает пополняться новыми случаями.

По данным Оперативного штаба по предупреждению коронавирусной инфекции, за 11 мая в Ленинградской области было выявлено 82 новых случая заражения коронавирусом и 13 вызванных инфекцией смертей. Общую сводку зарегистрированных случаев приводит Роспотребнадзор. 

Наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 - от 4 до 6 - отмечено в Сланцах, Гатчине, Всеволожске, Мурино, Тихвине, Выборге, Лодейном Поле и Кингисеппе. Общее число заболевших в Ленобласти за все время пандемии - 43560, общее число выздоровевших - 40355. 

Недавно ученые назвали симптомы COVID-19, повышающие риск смертельного исхода. 

Фото: Pixabay

Теги: covid-19, вирус, инфекции, коронавирус, ленобласть, пандемия
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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