13 человек умерло от COVID-19 в Ленобласти за прошлые сутки

Коронавирусная статистика продолжает пополняться новыми случаями.

По данным Оперативного штаба по предупреждению коронавирусной инфекции, за 11 мая в Ленинградской области было выявлено 82 новых случая заражения коронавирусом и 13 вызванных инфекцией смертей. Общую сводку зарегистрированных случаев приводит Роспотребнадзор.

Наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 - от 4 до 6 - отмечено в Сланцах, Гатчине, Всеволожске, Мурино, Тихвине, Выборге, Лодейном Поле и Кингисеппе. Общее число заболевших в Ленобласти за все время пандемии - 43560, общее число выздоровевших - 40355.

Недавно ученые назвали симптомы COVID-19, повышающие риск смертельного исхода.

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