Ученые назвали симптомы COVID-19, которые повышают риск смерти в шесть раз

Исследование провели американские специалисты.

Ученые США заявили, что вероятность летального исхода многократно вырастает у ковид-пациентов с неврологическими симптомами. Об этом пишет издание JAMA Network Open.

В исследовании участвовали более 3700 госпитализированных пациентов с COVID-19 в возрасте от 18 лет. У 82% из них присутствовали неврологические симптомы, среди которых наблюдались головные боли, потеря вкуса и обоняния, а также острая энцефалопатия.

По результатам исследования ученые сделали вывод, данные симптомы увеличивают вдвое риск развития неврологических осложнений. Также было отмечено, что они способны увеличить риск смерти пациента в шесть раз.

Авторы исследования отмечают, пациенты с неврологическими симптомами, победившие COVID-19, хуже реабилитируются после недуга. Уточняется, что их долгосрочные перспективы в отношении полного выздоровления точно нельзя определить.

Ранее в Индии на фоне COVID-19 участились случаи поражения людей опасными грибами.

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