Почти 200 человек в Петербурге находятся в реанимации с коронавирусом

На лечении в стационарах с COVID-19 и пневмониями в Петербурге остаются 1 394 человека, рассказали в оперативном штабе правительства города 3 мая. Для них развернуто 1 509 коек в семи стационарах, один из которых федеральный. За сутки заболело коронавирусом 356 человек, выписано по выздоровлению – 357, умерло – 15.

В реанимациях продолжают находиться 199 человек, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 39 человек. На амбулаторном лечении находятся 6 042 пациента, 5 922 человека получают бесплатную лекарственную терапию на дому.

Ранее мы сообщали о том, как коронавирус уходит из повседневной жизни петербуржцев. Piter.TV проанализировал, сколько "ковидных" цифр и новостей окружает Петербург.

Фото: Piter.tv