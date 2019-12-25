В Петербурге выявили 3726 новых случаев заболевания ковидом. В Ленобласти – 214

Скончались 63 человека на город и область в совокупности.

За минувшие сутки в России зафиксировали 28 782 новых случая заражения коронавирусом. Из этого числа на Петербург пришлись 3726 новых заболеваний, а на Ленобласть – 214. Об этом рассказали в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Известно также, что 4 декабря не обошлось без летальных исходов: в городе с вирусом не справились 58 человек, еще пятеро умерли в области. Вместе с этим, по выздоровлению из больниц выписали еще 3117 петербуржцев и 500 пациентов в Ленобласти.

Всего с начала пандемии в Петербурге заболели ковидом 144 400 человек, скончались 5783, пошли на поправку 83 558. В области заболевших насчитали 18 004 человека, умерли от вируса 158 человек, выздоровели 13 829 пациентов.

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