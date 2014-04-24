В Петербурге заболели коронавирусом еще 724 человека

Победить болезнь смогли 732 горожанина.

Еще 724 человека подхватили коронавирус в Северной столице. Тем временем вылечились от болезни 732 пациента. За минувшие сутки зарегистрировали 30 летальных случаев. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

Известно, что на сегодняшний день инфекцией заражены свыше 8 тысяч россиян. За последние сутки от коронавируса в стране скончались более 320 человек.

Ранее на Piter.tv сообщили, что еще 76 человек заболели коронавирусом в Ленобласти. Не смогли побороть COVID-19 8 жителей региона. За весь период пандемии в Ленобласти зафиксировали 1 242 летальных случаев. За этот же период вылечиться смогли более 40 тысяч человек.

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