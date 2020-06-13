Биолог рассказала о "тайных" симптомах COVID-19

Доктор биологических наук, профессор американского Университета Джорджа Мейсона Анна Баранова в беседе с "РИА Новости" сообщила, что бессимптомные заболевшие "ковидом" могут даже не подозревать о заболевании.
Биолог отметила, что, в основном, в категорию "безсимптомных" попадают молодые люди.
"Они могут попасть к врачам по другому поводу. Например, нужно было проверить поджелудочную железу и ему сделали компьютерную томографию, а оказалось, что у человека поражение легких. Это все можно было бы установить и без томографии, если с помощью стереометрии контролировать размер легких. Если он стал уменьшаться, то, возможно, речь идет о коронавирусе", — заявила Баранова.
Биолог дала совет: если вы получили положительный тест на COVID-19, но симптомов у нас нет, следует также сдать анализ крови на клубочковую фильтрацию и сделать томографию легких.
Ранее Баранова назвала органы, которые нужно проверить после перенесенной коронавирусной инфекции.
Видео: Youtube/Ancha Baranova
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