Биолог рассказала о "тайных" симптомах COVID-19

Специалист сообщила, что о заражении коронавирусом могут свидетельствовать сокращение объема легких или ухудшение функции почек.

Доктор биологических наук, профессор американского Университета Джорджа Мейсона Анна Баранова в беседе с "РИА Новости" сообщила, что бессимптомные заболевшие "ковидом" могут даже не подозревать о заболевании.

Биолог отметила, что, в основном, в категорию "безсимптомных" попадают молодые люди.

"Они могут попасть к врачам по другому поводу. Например, нужно было проверить поджелудочную железу и ему сделали компьютерную томографию, а оказалось, что у человека поражение легких. Это все можно было бы установить и без томографии, если с помощью стереометрии контролировать размер легких. Если он стал уменьшаться, то, возможно, речь идет о коронавирусе", — заявила Баранова.

Биолог дала совет: если вы получили положительный тест на COVID-19, но симптомов у нас нет, следует также сдать анализ крови на клубочковую фильтрацию и сделать томографию легких.

Ранее Баранова назвала органы, которые нужно проверить после перенесенной коронавирусной инфекции.

Видео: Youtube/Ancha Baranova