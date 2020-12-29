Коронавирус унес жизни ещё у 50 человек в Петербурге

В целом по России выявлено 22 851 новых инфицированных в 83 регионах.

Коронавирус унес жизни еще 50 человек в Петербурге. Такие данные рассказали в Едином координационном центре по борьбе с вирусом 10 января.

За минувшие сутки в городе выявили еще 3010 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит оперативный штаб. В городе выписаны по выздоровлению 2685 человек.

По числу новых пациентов Северная столица уступает только Москве, где за прошедшие 24 часа подтвердили 4216 случаев заражения.

В целом по России за сутки к утру 10 января выявлен 22 851 новый инфицированный в 83 регионах. С начала пандемии число зараженных выросло до 3 401 954 случаев.

Фото: Piter.tv