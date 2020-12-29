В России выявлен 22851 новый случай COVID-19

В 11,3% случаев (2 589 человек) болезнь протекает без клинических проявлений.

В России выявлен 22 851 новый случай COVID-19 в 83 регионах страны. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). В 11,3% случаев (2 589 человек) болезнь протекает без клинических проявлений.

Больше всего заболевших зафиксировано в Москве – 4216 человек. В Северной столице коронавирусом заболели 3010 граждан, в Подмосковье – 1292 человека. В Нижегородской области коронавирус подтвердился у 472 человек, в Воронежской области – у 390 человек. Далее в списке идут Ростовская область (389 человек), Свердловская область (387 человек), Красноярский край (318), Вологодская область (304), Хабаровский край (297).

За последние сутки скончались 456 человек, выздоровело 24 080 пациентов.

Видео: стопкоронавирус.рф