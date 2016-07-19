Прирост заболеваемости коронавирусом наблюдается в Петербурге

За прошедшие сутки выявлено 297 новых случаев заболевания.

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Петербурге продолжает накаляться. Так, за минувший четверг, 14 июля на территории Северной столицы выявили 297 новых случаев. В среду в городе насчитывалось 286 заболевших, а во вторник – 275. Об этом сообщил федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

На стационарное лечение отправлены 64 пациента, пятеро скончались. Полностью выздоровели 223 человека.

Добавим, что Северная столица пока не возглавила рейтинг регионов страны по приросту заболеваемости. В этом списке всё ещё лидирует столица РФ, где за последние сутки было зарегистрировано 987 новых случаев.

Ранее инфекционист спрогнозировал новую вспышку COVID-19 в конце лета.

Фото: Piter.TV