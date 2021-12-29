СПбГПМУ: "Коронавирус может спровоцировать появление сыпи у детей"

Об одной из пациенток рассказала врач-дерматовенеролог Елена Манылова. Болезненные высыпания появились на руках у 13-летней петербурженки.

Специалисты дерматовенерологического отделения СПбГПМУ за время пандемии описали несколько десятков случаев кожных проявлений коронавируса у детей. Об одной из пациенток рассказала врач-дерматовенеролог Елена Манылова.

Болезненные высыпания появились на руках у 13-летней петербурженки. Девочка обратилась к дерматологу по месту жительства. Врач расценил сыпь как аллергический контактный дерматит и назначил лечение, однако терапия не помогла, ребенку стало хуже, она была госпитализирована в клинику СПбГПМУ.

Девочка постоянно испытывала боль и дискомфорт. Врачи СПбГПМУ установили, что проблемы с кожей начались в тот момент, когда родители и бабушка ребенка заболели коронавирусом. У девочки, при этом, не было лихорадки и иных симптомов, тест на COVID-19 она не сдавала. Специалисты Педиатрического университета предположили, что ребёнок перенёс инфекцию бессимптомно, а анализ крови на антитела подтвердил гипотезу.

Девочке поставили диагноз – дерматоз на фоне COVID-19. Благодаря правильно назначенному лечению за 10 дней врачам удалось избавить ребёнка от сыпи.

Врач добавила, что до 20% людей могут столкнуться с теми или иными формами постковидных высыпаний. Самое опасное состояние, которое специалистам приходилось наблюдать в отделении для детей с COVID-19 Педиатрического университета – стафилококковый синдром обожженной кожи, протекающий на фоне коронавируса. Наиболее склонны к нему новорождённые и дети до пяти лет.

Идёт огромная потеря жидкости, кожа отслаивается, ребёнок выглядит так, будто его вытащили из кипятка. Елена Манылова

Елена Манылова рассказала, что врачи Педиатрического университета собирают и систематизируют информацию обо всех случаях кожных осложнений коронавируса.

Ранее стало известно, что в Петербурге от СOVID-19 привились более 2,2 тыс. подростков.

Фото: Piter.tv