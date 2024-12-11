По словам одной из туристок, после купания в океане она неделю пьет антигистаминные лекарства и применяет мази.

В Танзании российские туристы пожаловались на сыпь. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на отдыхавших в стране россиян.

По словам одной из туристок, после купания в океане она неделю пьет антигистаминные лекарства и применяет мази. Девушка подчеркнула, что по результатам обследования врач сказал ей про укус медузы, однако это также мог быть неизвестный планктон. Другая туристка пожаловалась, что у нее появилась сыпь не после купания, но в результате возможной аллергии.

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