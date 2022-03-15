Дерматолог назвала правила красивого и безопасного загара

Первое и самое важное правила – обязательно используйте солнцезащитный крем.

В Петербурге с каждым днём становится всё теплее, поэтому многие жители города рвутся загорать. Как получить красивый, а главное безопасный загар без ожогов и перегрева, в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказала врач-дерматолог Нигина Кузьмина.

Первое и самое важное правила – обязательно используйте солнцезащитный крем. На 1 квадратный сантиметр кожи нужно наносить 2 миллиграмма SPF. Обновлять его необходимо каждые 2-3 часа. Также отмечается, что SPF необходим и в пасмурную погоду, если ультрафиолетовый индекс выше 0.

В жаркую погоду важно есть фрукты, ягоды и овощи, содержащие бета-каротин. К ним относятся томаты, тыква, морковь, красный перец, черника, черная смородина, сливы. Все они обладают активным антиоксидантным действием.

Помимо вышесказанного, дерматологи не рекомендуют находиться на солнце в период с 11:00 до 16:00. Категорически противопоказано загорать людям с выраженной пигментацией, а также во время приема курса антибиотиков.

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Фото: Piter.tv